Боевики потеряли монополию: как Украина разрушила планы Путина

Главное Политика
Ник Петров0
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После того, как украинской стороной были приглашены для участия в Трехсторонней контактной группе четыре представителя от ОРДЛО граждане Украины, пророссийские боевики потеряли монополию на представление интересов оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Владимир Путин озадачен.
У Путина новая проблема, его планы по Минскому процессу разрушены. Фото: news.online.ua.

До этого интересы неподконтрольной части Украины представляли только боевики, которые на сегодня уже имеют российские паспорта и де-факто являются представителями не Донбасса, а России.

Путин сам запутал эту ситуацию, начав поголовно выдавать паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, и теперь планы его рушатся.

Сейчас в переговорный процесс вступают граждане Украины, жители Донецкой и Луганской областей.

Как сообщил политолог Владимир Фесенко, ожидать быстрого результата в переговорном процессе не стоит, но сам факт, что разрушена монополия российских наемников уже обнадеживает.

«Результат может быть, если удастся найти компромиссы во время переговоров. Пока Россия и сепаратисты не изменят свои позиции, я, честно говоря, не ожидаю какого-то конкретного результата», — сказал Фесенко.

Кроме всего прочего, это нарушает планы Кремля и переговорную позицию России, по которой конфликт на Донбассе является внутренним конфликтом в Украине.

Ранее сообщалось о том, что блогер из ОРДО показал умирающий город Донецк.


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