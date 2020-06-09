Боевики потеряли монополию: как Украина разрушила планы Путина

После того, как украинской стороной были приглашены для участия в Трехсторонней контактной группе четыре представителя от ОРДЛО граждане Украины, пророссийские боевики потеряли монополию на представление интересов оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

До этого интересы неподконтрольной части Украины представляли только боевики, которые на сегодня уже имеют российские паспорта и де-факто являются представителями не Донбасса, а России.

Путин сам запутал эту ситуацию, начав поголовно выдавать паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, и теперь планы его рушатся.

Сейчас в переговорный процесс вступают граждане Украины, жители Донецкой и Луганской областей.

Как сообщил политолог Владимир Фесенко, ожидать быстрого результата в переговорном процессе не стоит, но сам факт, что разрушена монополия российских наемников уже обнадеживает.

«Результат может быть, если удастся найти компромиссы во время переговоров. Пока Россия и сепаратисты не изменят свои позиции, я, честно говоря, не ожидаю какого-то конкретного результата», — сказал Фесенко.

Кроме всего прочего, это нарушает планы Кремля и переговорную позицию России, по которой конфликт на Донбассе является внутренним конфликтом в Украине.

Ранее сообщалось о том, что блогер из ОРДО показал умирающий город Донецк.