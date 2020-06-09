Путин не хочет обсуждать с Зеленским вопрос Донбасса

Как сообщает источник, в Кремле отказались организовывать телефонные переговоры президентов России и Украины.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По данным инсайдера, в Москве продолжают игнорировать все попытки Украины провести разговор по вопросу Донбасса:

«На данный момент в Кремле отказались от организации телефонного разговора между Путиным и Зеленским. Минский процесс в тупике, а без переговоров между странами достичь мира на Донбассе просто невозможно».

Напомним, ранее мы писали, что Минский процесс зашел в тупик.