Путин не хочет обсуждать с Зеленским вопрос Донбасса
Как сообщает источник, в Кремле отказались организовывать телефонные переговоры президентов России и Украины.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.
По данным инсайдера, в Москве продолжают игнорировать все попытки Украины провести разговор по вопросу Донбасса:
«На данный момент в Кремле отказались от организации телефонного разговора между Путиным и Зеленским. Минский процесс в тупике, а без переговоров между странами достичь мира на Донбассе просто невозможно».
Напомним, ранее мы писали, что Минский процесс зашел в тупик.
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