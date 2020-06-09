Путин не хочет обсуждать с Зеленским вопрос Донбасса

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Как сообщает источник, в Кремле отказались организовывать телефонные переговоры президентов России и Украины.

Зеленский и Путин
Зеленский и Путин. Фото — delo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По данным инсайдера, в Москве продолжают игнорировать все попытки Украины провести разговор по вопросу Донбасса:

«На данный момент в Кремле отказались от организации телефонного разговора между Путиным и Зеленским. Минский процесс в тупике, а без переговоров между странами достичь мира на Донбассе просто невозможно».

Напомним, ранее мы писали, что Минский процесс зашел в тупик.


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