Власть кроит карту Украины: «вылез» позорный нюанс относительно Донбасса

Новая концепция районирования Украины, представленная Минрегионом не выдерживает никакой критики.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Об этом рассказал ведущий программы «НеДобрый вечер» Игорь Лесев. По его словам, предполагается вместо 490 старых районов ввести 112 новых. При этом разделение украинской территории на районы выглядит весьма странно. Ведущий отметил, что имеются районы, в которых численность населения больше миллиона человек, а есть такие, в которых меньше 100 тысяч.

Назвав этот проект реформированием децентрализации страны, власть должна была подразумевать и передачу полномочий от центра в районы.

«Ну а какие полномочия получают новые районы? Как в них будет формироваться исполнительная вертикаль? Путем прямого назначения из Киева? Тогда чем это отличается от того, что было?», — задался вопросом ведущий.

А наибольший интерес представляет карта районирования Донбасса, а которой границы всех новых районов совпадают с линией разграничения.

По мнению Лесева, это может говорить только об одном, украинская власть отказывается от оккупированной части Донбасса. И новая карта Украины это подтверждает.

Ранее сообщалось о том, что Украина все дальше от мира на Донбассе.