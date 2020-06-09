Я в океане, а люди в озере — Зеленский рассказал, почему не реагирует на критику общества по вопросам Донбасса
По словам президента, люди, которые негодуют по поводу его решений, просто не понимают всей сути проблемы.
Таким мнение глава государства поделился в интервью «Украинской правда«, пишет «НБН«.
«Люди очень эмоциональны, когда выходят на протесты, это всё понятно. До того, как я стал президентом, мои выводы по Донбассу были точно такими же, как у обычных людей… Тебе кажется, что ты плаваешь в огромном количестве информации. Что ты в озере информации. Но, на самом деле, это не озеро — это океан!».
И он, как президент, находится именно в океане информации, а вот обычные люди продолжают оставаться в озере:
«Так как я в океане, то не сильно реагирую на то, о чем говорят люди в озере. Ведь мы на разной глубине… Но цель у нас одна, мы украинцы и хотим одно и то же. Люди, давайте ко мне в океан, я готов. Ныряйте ко мне и здесь помогайте».
Напомним, ранее Зеленский признался, что хотел специально заболеть коронавирусом.