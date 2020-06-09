Заговор против Разумкова: Гео Лерос рассказал, кто хочет лишить спикера парламента его должности

Политика
Ольга Гергелюк0
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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак собирал в парламенте голоса для того, чтобы лишить Дмитрия Разумкова должности спикера парламента. Такую информацию рассказал народный избранник от партии «Слуга народа» Гео Лерос.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото — unian.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на интервью Лероса «Цензор. НЕТ». 

По словам Лероса, о том, что Ермак хочет лишить спикера его должности, он узнал от представителей разных фракций в парламенте. По его словам, народные избранники сами рассказали ему об инициативе Ермака.

По словам представителя «Слуг», Ермак пытался договориться с депутатами от разных фракций, ведь для отставки спикера нужно необходимое количество голосов.  По информации парламентария, в случае отставки Разумкова, кресло первого вице-спикера должен был получить кто-то от «ОПЗЖ». С какими еще политическими силами были разговоры у Ермака, Лерос не знает.

Народный избранник подчеркнул, что у Ермака все-таки ничего не получилось. А что касается самого Дмитрия Разумкова, то он, по словам Лероса, все понимает. Лерос отметил, что не разговаривал по этому поводу с Дмитрием Разумковым.

Кроме того, политик отметил, что парламентарии очень уважительно относятся к спикеру Разумкову. По словам Лероса, все потому, что господин Разумков не проявляет особых симпатий к пожеланиям каких-либо партий, в том числе и к пожеланиям «Слуг».

Ранее мы сообщали, что Путин и Меркель обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. 


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