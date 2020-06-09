Заговор против Разумкова: Гео Лерос рассказал, кто хочет лишить спикера парламента его должности

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак собирал в парламенте голоса для того, чтобы лишить Дмитрия Разумкова должности спикера парламента. Такую информацию рассказал народный избранник от партии «Слуга народа» Гео Лерос.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на интервью Лероса «Цензор. НЕТ».

По словам Лероса, о том, что Ермак хочет лишить спикера его должности, он узнал от представителей разных фракций в парламенте. По его словам, народные избранники сами рассказали ему об инициативе Ермака.

По словам представителя «Слуг», Ермак пытался договориться с депутатами от разных фракций, ведь для отставки спикера нужно необходимое количество голосов. По информации парламентария, в случае отставки Разумкова, кресло первого вице-спикера должен был получить кто-то от «ОПЗЖ». С какими еще политическими силами были разговоры у Ермака, Лерос не знает.

Народный избранник подчеркнул, что у Ермака все-таки ничего не получилось. А что касается самого Дмитрия Разумкова, то он, по словам Лероса, все понимает. Лерос отметил, что не разговаривал по этому поводу с Дмитрием Разумковым.

Кроме того, политик отметил, что парламентарии очень уважительно относятся к спикеру Разумкову. По словам Лероса, все потому, что господин Разумков не проявляет особых симпатий к пожеланиям каких-либо партий, в том числе и к пожеланиям «Слуг».

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