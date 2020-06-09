Зеленский объяснил, почему нельзя оскорблять Путина
Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» заявил, что находясь на посту президента Украины, он не имеет права позволять себе какие-либо оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.
Как сказал глава украинского государства, «иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей».
«Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное», — сказал Зеленский.
Он отметил, что рискует не собой и не своим рейтингом, а жизнями людей.
«И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу», — подчеркнул президент Украины.
Отвечая на вопрос о человеческих качествах Путина, Зеленский отметил, что они его «не сильно интересуют».
По его словам, таких людей, как Путин знать до конца не может никто, разве что он сам.
Ранее сообщалось о том, что Путину напомнили о невыполненных обещаниях по Крыму и Донбассу.