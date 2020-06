Дипломат РФ попался на громком вранье в ООН: провокация по Донбассу не удалась

Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН в Женеве Александ Алимов решил от лица своей страны опубликовать фейк. Он добавил фотографию девочки из российского города Уссурийск, которая была убита 7 лет назад, сообщив о том, что она является жертвой ВСУ на Донбассе.

Об этой информации рассказал вице-председатель комитета ООН по информации Олег Николенко на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Хотите узнать, как зарождаются фейки России? Вот, прошу. Российский дипломат в Женеве додумался разместить фотографии девочки, которая погибла на Донбассе из-за обстрелов украинской армии. На самом же деле имя этой девочки – Анастасия Луцишина. Родом она из Уссурийска. Ее, к сожалению, убил таксист в 2013 году», — сообщил Николенко.

Wonder how Russian fakes are born? Here you go.

Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to 🇺🇦 army shelling.

In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW

