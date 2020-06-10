Дипломат РФ попался на громком вранье в ООН: провокация по Донбассу не удалась

Политика
Родион Власов0
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Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН в Женеве Александ Алимов решил от лица своей страны опубликовать фейк. Он добавил фотографию девочки из российского города Уссурийск, которая была убита 7 лет назад, сообщив о том, что она является жертвой ВСУ на Донбассе.

Флаг ООН
Флаг ООН. Фото — Slovodilo.ua

Об этой информации рассказал вице-председатель комитета ООН по информации Олег Николенко на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Хотите узнать, как зарождаются фейки России? Вот, прошу. Российский дипломат в Женеве додумался разместить фотографии девочки, которая погибла на Донбассе из-за обстрелов украинской армии. На самом же деле имя этой девочки – Анастасия Луцишина. Родом она из Уссурийска. Ее, к сожалению, убил таксист в 2013 году», — сообщил Николенко.

Пользователи соцсетей были поражены цинизму Алимова, который стал использовать чужое горе во внешнеполитической борьбе Российской Федерации. Люди были возмущены таким поступком, и назвали подобное поведение недопустимым на международной арене.

Напомним, Зеленский чуть не погиб в авиакатастрофе: признание украинского лидера.


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