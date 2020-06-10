ГБР вручило подозрение Петру Порошенко

Как отметили в Государственном бюро расследований, подозрение пятому президенту было объявлено по указанию Генпрокурора Венедиктовой.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Сегодня, 10 июня, в ГБР был запланирован допрос Петра Порошенко. Несмотря на то, что Порошенко всё-таки пришел в ведомство, в Госбюро уверяют, что он отказался от допроса.

Также в ГБР уверяют, что сообщили Порошенко о подозрении:

В 11:05 Порошенко пришел на допрос в ГБР

В 11:35 Порошенко отказался от допроса и попытался покинуть ведомство

В 11:40 прокуроры ОГП по поручению генпрокурора сообщили Порошенко о подозрении.

Напомним, ранее мы сообщали, что Порошенко прибыл на допрос в ГБР.