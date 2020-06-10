ГБР вручило подозрение Петру Порошенко

Политика
Христина Качоровська0
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Как отметили в Государственном бюро расследований, подозрение пятому президенту было объявлено по указанию Генпрокурора Венедиктовой.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — akzent.zp.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Сегодня, 10 июня, в ГБР был запланирован допрос Петра Порошенко. Несмотря на то, что Порошенко всё-таки пришел в ведомство, в Госбюро уверяют, что он отказался от допроса.

Также в ГБР уверяют, что сообщили Порошенко о подозрении:

  • В 11:05 Порошенко пришел на допрос в ГБР
  • В 11:35 Порошенко отказался от допроса и попытался покинуть ведомство
  • В 11:40 прокуроры ОГП по поручению генпрокурора сообщили Порошенко о подозрении.

Напомним, ранее мы сообщали, что Порошенко прибыл на допрос в ГБР.


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