ГБР вручило подозрение Петру Порошенко
Как отметили в Государственном бюро расследований, подозрение пятому президенту было объявлено по указанию Генпрокурора Венедиктовой.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ГБР.
Сегодня, 10 июня, в ГБР был запланирован допрос Петра Порошенко. Несмотря на то, что Порошенко всё-таки пришел в ведомство, в Госбюро уверяют, что он отказался от допроса.
Также в ГБР уверяют, что сообщили Порошенко о подозрении:
- В 11:05 Порошенко пришел на допрос в ГБР
- В 11:35 Порошенко отказался от допроса и попытался покинуть ведомство
- В 11:40 прокуроры ОГП по поручению генпрокурора сообщили Порошенко о подозрении.
Напомним, ранее мы сообщали, что Порошенко прибыл на допрос в ГБР.
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