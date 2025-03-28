Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные на официальной Facebook-странице Офиса Генерального прокурора, вследствие войны, развязанной государством-террористом, в Украине погибли 606 детей, и более 2 447 несовершеннолетних, — пострадали.

По состоянию на утро пятницы, 28 марта этого года, в соответствии с официальной информацией, предоставленной ювенальными прокурорами, больше всего маленьких украинцев пострадало в нижеуказанных регионах страны:

на Донетчине — 636 детей;

на Харьковщине — 471 ребенок;

на Херсонщине — 202 ребенка;

на Днепропетровщине — 203 ребенка;

на Киевщине — 136 детей;

на Запорожье — 170 детей;

на Николаевщине — 118 детей;

на Сумщине — 115 детей.

Ранее мы писали о том, что власти рассказывали о последствиях массированного удара РФ по Херсону 27 марта.