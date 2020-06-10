Петра Порошенко хотят взять под арест

В Офисе генпрокурора рассказали, по какому делу вручили Порошенко подозрение и отметили, что сейчас решают вопрос о мере пресечения для пятого президента в виде ареста.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОГП.

Здесь подтверждают, что по поручению генпрокурора Украины в ГБР было объявлено подозрение Петру Порошенко:

«По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что во время своего президентства в 2018 году преступным путем склонил главу СВН к превышению служебных полномочий».

В ОГП отметили, что досудебным расследованием этого дела занимают следователи Государственного бюро расследований:

«На данный момент решается вопрос меры пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей».

Напомним, ранее в ГБР заявили, что вручили Порошенко подозрение.