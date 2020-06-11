Как Зеленский «обнулит» планы Путина по Донбассу: Влад Росс

Главное Политика
Ник Петров0
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Украина может положить конец противостоянию на Востоке страны и прекращению обстрелов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

"Обнуление" планов Путина.
Астролог Росс рассказал, как Зеленский «обнулит» план Путина. Фото: planeta.press.

Для этого необходимо выполнить ряд условий. Такое мнение высказал астролог Влад Росс в интервью изданию Диалог.UA.

По его словам, уже к концу года можно достичь реального перемирия.

«Главный мой совет Владимиру Зеленскому, как можно дольше оттягивать встречу с Путиным, и в Берлине встретиться с ним под самый конец 2020 года», — сказал Росс.

Астролог подчеркнул, что время сейчас на стороне Зеленского. Сложившаяся ситуация с коронавирусом и куча других проблем в России этому только поспособствует затягиванию персональной встречи с Путиным.

Как отметил Росс, при такой стратегии Украина может свести до минимума влияние Кремля на внутреннюю политику нашей страны.

Ранее сообщалось о том, что блогер из ОРДО показал, как умирает Донецк.


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