Через 5 лет Украины не будет – Литвин озвучил сценарий распада страны

Бывший глава ВРУ Владимир Литвин сделал достаточно одиозный прогноз для той страны, в которой он является политиком. Он сообщил, что если вопрос Донбасса не будет решен в ближайшие 5 лет, то Украина перестанет существовать как независимое государство.

Об этой информации сообщила Politeka, сославшаяся на прямой эфир одного из украинских телеканалов, передает «НБН».

«Если война на Донбассе не завершится через 5 лет, то есть за время каденции Зеленского, все может закончиться плохо. Если все так произойдет, через 5 лет Украины не будет. Конечно, это жестокие реалии, о которых нельзя не говорить. Эта проблема должна решаться как можно быстрее», — сообщил Литвин в начале.

После этого экс-глава ВРУ сообщил, что необходимо говорить со всеми теми, кто может повлиять на завершение конфликта.

«Но что мы сейчас видим? Все занимают свои позиции: тот не хочет разговаривать с тем, а тот с тем. Что же из этого? Люди со всех сторон просто игнорируют конфликт. Вряд ли это кому-то вообще выгодно. Нужно ведь понимать, что запас выживания в стране на войну нет. Люди хотят жить», — сообщил Литвин в конце.

Напомним, Гиркин сообщил о планах России по Украине: экс-боевик об «Л/ДНР» и стратегии нападения.