Хотел быть депутатом — работай: в Раде не поддерживают желание Вакарчука уйти из политики

Сразу несколько народных избранников от «Слуги народа» довольно негативно восприняли новость о том, что лидер «Голоса» Святослав Вакарчук хочет сложить депутатские полномочия.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Ракурс«.

Так, нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко довольно резко отреагировал на новость об уходе Вакарчука. У себя в Facebook он написал следующее:

«Я проголосую против того, чтобы Вакарчук уходил из Рады. Хотел быть депутатом — работай».

Поддерживает его и иной «слуга» Александр Качура. Он рассказал, что для него уход Вакарчука не стал неожиданностью:

«Мы с коллегами спорили, когда он уйдет: до сентября или после. Я выиграл. Святослав в парламенте был точно не на своем месте… Ему было неуютно. Но я буду голосовать против того, чтобы он уходил и призываю своих коллег так же».

Напомним, ранее мы писали, что Вакарчук уходит из политики.