Святослав Вакарчук уходит из политики

Лидер партии «Голос» решил снять с себя депутатские полномочия. Примечательно, но это уже второй раз, когда Вакарчук выходит из роли народного избранника.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Левый берег«.

Святослав Вакарчук собрал брифинг в Мариинском парке, где официально заявил о своем выходе из политики.

Как отмечают в издании, к такому решению Вакарчука подтолкнуло сразу несколько событий. В частности, внутри фракции разгорелся конфликт по поводу отставки Авакова: Вакарчук отказался подписывать постановление, за отставку главы МВД, несмотря на то, что инициатором этого документа как раз и была его фракция.

Также сообщается, что когда «Голос» возглавила Кира Рудик, Вакарчук практически отстранился от жизни политсилы.

Также уход Вакарчука связывают с ближайшими местными выборами. В партии считают, что им нужно более жестко проявлять свои позиции, а Святослав этому препятствует.

Брифінг Вакарчука. Складає мандат. Gepostet von Yan Dobronosov am Donnerstag, 11. Juni 2020

Добавим, что подобная история с Вакарчуком уже была в 2007 году: тогда он также стал нардепом от партии «Наша Украина — народная самооборона». Пробыв народным депутатом год, Вакарчук сложил полномочия.

Напомним, ранее мы писали, что у партии «Голос» новый руководитель.