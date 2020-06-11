Мы могли отстоять Крым, и не было бы Донбасса: Шокин

Соединенные Штаты Америки, не смотря на обещания президента Обамы, фактически не оказали никакой помощи Украине во время захвата Россией Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Такое заявление сделал экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин в интервью Алесе Бацман.

Как считает Шокин, в этом вопросе не последнюю роль сыграл Джо Байден.

«Байден только обещал, что мы поможем, и помог до того, что, извините, мы потеряли Крым. Я считаю, что есть доля Байдена, очень весомая», — сказал бывший прокурор.

По словам Шокина, когда началась фактически аннексия Крыма, украинская власть обратилась за помощью к американцам, но те посоветовали успокоиться, не переживать и не предпринимать никаких ответных действий.

Шокин с уверенностью заявил, что тогда еще можно было остановить Путина, и не было бы проблемы на Востоке Украины.

Ранее сообщалось о том, что Россия экстренно готовится к захвату Херсонской области.