Россия экстренно готовится к захвату Херсонской области: Борис Бабин

В аннексированном Россией Крыму срочно начали чистить Северо-Крымский канал.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

В связи с критической ситуацией с водой на полуострове, не исключается вариант нападения российских оккупационных войск на Херсонскую область с целью захвата всего русла канала и выхода к Днепру.

Такая информация поступила от бывшего представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина.

Как отметил Бабин на своей странице в Facebook, такая новость поступила ему с Перекопа. Полученные сведения говорят о том, что «властям» Крыма поставлена задача подготовить канал к приему воды до 24 июня. Как известно на эту дату в Москве должен состояться военный парад.

«Что-то мне подсказывает что сам парад в русле проводить не будут, но может быть что-то другое. Пока у нас с врагом «мир и ермак», — написал он.

Учитывая возможное развитие ситуации, Бабин обратился с призывом к местным патриотам быть готовыми к жесткому развитию событий.

Бабин не исключает, что острое развитие событий кого-то заставит «привычно бежать», кто-то начнет вывешивать триколоры, так что основная работа ляжет на плечи украинских патриотов.

Ранее сообщалось о том, что Гордон дал четкий ответ россиянам по поводу поставок воды в Крым.