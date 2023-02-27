В интервью DW музыкант заявил, что на войне мир черно-белый. Люди, которые молчат о геноциде и терроризме в Украине, также поддерживают врага, становятся его частью, поэтому Вакарчук относится к ним, как к врагам, информирует «НБН».

«И здесь не может быть никаких компромиссов относительно того, что кто-то вне политики: искусство или спорт», — отметил исполнитель.

По мнению Вакарчука, сознательные люди не будут игнорировать кровопролитие в нашей стране, заявляя, что они здесь не при чем. Поэтому безразличных россиян нужно осуждать также, как и ярых сторонников Кремля.

Однако граждан РФ, которые выступают против путинского режима и желают украинцам победы, в частности, деятелей культуры, фронтмен группы «Океан Эльзы» врагами не считает.

«Они говорят: «Мы – не российское государство, мы отдельно». Это совсем другая история: если они искренне желают победы Украине, тогда их врагами считать не нужно», — подчеркнул музыкант.

Вакарчук не стал отвечать на вопрос о выступлениях на одной сцене с россиянами, которые против войны. По его мнению, сейчас нужно продвигать нарратив о победе нашей страны, а не о дружбе двух народов.

Ранее музыкант рассказал, какой песней он всегда заканчивает выступления для защитников.