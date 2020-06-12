Обиженный неудачник — В ОП ответили на критику Андрея Богдана

Советник нынешнего главы ОПУ Михаил Подоляк ответил на публикацию Андрея Богдана, в которой последний неоднозначно высказался о президенте Зеленском.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Михаила Подоляка.

Подоляк назвал пост Богдана «кокаиновыми снами» и назвал его «обиженным неудачником». Он также отметил, что Богдану выпал хороший шанс помочь президенту и изменить страну… Но, вместо этого, он возомнил себя «царем и богом», который лучше всех в стране:

«Ну кто такие президент, министры, депутаты, когда в ОП работает сам Богдан Андрей Иосифович? Тебя все терпели. Просто из вежливости. Но ты каждый день становился всё более неадекватным и хотел, чтобы все молча тебе служили. Думал, что ты всегда будешь рядом с президентом, будешь играть с ним как с марионеткой. Ну ещё полбеды, если бы ты был умным и знал, как управлять страной… Но нет. Ты вел себя как гопник. Всем это надоело и тебя попросили. А ты обиделся. Начал хамить и угрожать».

Подоляк добавил, что в своем интервью Зеленский откровенно признался, что разочаровался в некоторых людях и такое бывает очень часто в жизни:

«Он дал человеку шанс, дал власть… Но тот не выдержал такого испытания и стал совершенно другим человеком с омерзительным характером. Президент разочаровался и расстался с таким человеком… При этом, сделав всё, чтобы не ранить его. А что в ответ? А в ответ злоба и ненависть».

Напомним, ранее мы писали, что Богдан раскритиковал Зеленского.