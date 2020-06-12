Кравчук рассказал, какую цену Украина заплатит за вступление в НАТО: первый президент Украины о неизбежном

Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что вступление Украины в НАТО станет ударом для Российской Федерации. Но, после того, как Украина станет полноправным членом Альянса, ей придется считаться с интересами РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился своим мнение относительно того, что ждет Украину после вступления в НАТО. Бывший украинский лидер уверен, что вступление Украины в НАТО сделает нашу страну гораздо сильнее. По словам экс-главы государства, «тогда Украина станет крепко на ноги». Кроме того, политик выразил уверенность, для Кремля станет ударом, вступление Украины в НАТО. Бывший украинский лидер отметил, что Украина, как полноправный член Альянса, будет совершенно другим государством.

«РФ поймет, что это уже другая Украина, с которой необходимо налаживать сотрудничество, учитывать ее запросы, и уважать ее», — поделился своим мнением Кравчук.

Но в то же время, и Украина, по мнению экс-главы государства, будет вынуждена считаться с интересами РФ. По мнению Кравчука, это неизбежно.

«У России, конечно же, есть свои стратегические интересы. И Украина будет считаться с интересами РФ. Нельзя ими пренебрегать. Нужно их обговаривать, и искать пути решения», — считает Кравчук.

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