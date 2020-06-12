Зеленский объединился с Порошенко – Лесев сделал экстренное заявление о новом векторе украинской политики

Ведущий Игорь Лесев в эфире программы «НеДобрый вечер» сообщил о том, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко решили объединиться для совместной цели. Она заключается в том, чтобы оказать поддержку мэру Киева Кличко.

Об этом сообщила Politeka, передает «НБН».

«Хочу обратить ваше внимание на то, что не было никаких посадок экс-президента не было. Прогресс по его аресту тоже толком не двигается, хотя и действующая власть вроде что-то делает. На этом фоне становится ясно, что приводы Порошенко на допрос – это своеобразный громоотвод для Зе-команды», — сообщил Лесев в начале.

После этого ведущий сообщил, что прошло с момента инаугурации Зеленского две весны, и до сих пор не было громких посадок.

«Вполне возможно, что Зеленский объединился с Порошенко. У первого просто имитируют, что намерены посадить второго. Порошенко, в свою очередь, на политической арене создает образ жертвы политрепрессий. Тем временем эти люди просто-напросто сотрудничают во всех направлениях. Вы только посмотрите, какое идет взаимодействие по Киеву со стороны обоих. Становится очевидным, что столица Украины сливается под Кличко», — сообщил он в конце.

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