Адвокаты Порошенко подтвердили, что меру пресечения для пятого президента будут избирать 18 июня

Политика
Христина Качоровська0
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Игорь Головань и Илья Новиков во время брифинга заявили, что 18 июня, в Печерском райсуде столицы будут выбирать меру пресечения для Петра Порошенко. Ходатайство будут рассматривать одиозный судья Павел Вовк.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — slovoidilo.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «5 канал«.

Сообщается, что заседание суда запланировано на ближайший четверг. Начало в 15 часов 15 минут.

Как отметил Илья Новиков, рассматривать ходатайство будет судья Павел Вовк. По словам правозащитника, их это совсем не удивило. При этом новиков уверен, что никакой меры пресечения для Порошенко не выберут.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что меру пресечения для Порошенко буду избирать 18 июня.


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