Альтернативы переговорам в Минске нет — Ермак

Политика
Христина Качоровська0
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Глава Офиса президента уверен, что других способов закончить войну на Донбассе, кроме выполнения Минских соглашений, нет.

Андрей Ермак
Андрей Ермак. Фото — censor.net.ua

Об этом он поведал в интервью изданию «Левый берег«, пишет «НБН«.

«На сегодняшний день у нас есть только Минск… Это единственная площадка. Нравится кому-то она или нет. Альтернативы «Минску» нет. Если к нему подойти с умом, то мы сможем достичь мира на украинских условиях».

Прокомментировал Ермак и возможность созданию Консультативного совета. По мнению главы ОП, такие переговоры точно бы не стали «зрадой»:

«Мое мнение о Консультативном совете не изменилось — это не «зрада». Но если общество не понимает, что мы хотим делать, если у нас нет поддержки — мы ничего делать не будем».

Напомним, ранее мы писали, что Минский процесс зашел в тупик.


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