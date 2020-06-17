«ДНР» намерена интегрироваться в РФ: Пушилин рассказал, какие шаги уже сделала «республика»

Так называемая «ДНР» решительно намерена интегрироваться в РФ. Об этом заявил главарь непризнанной республики Денис Пушилин во время общения в прямом эфире с жителями ОРДЛО.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Во время прямого эфира, главарь «ДНР» Денис Пушилин ответил на волнующие жителей «республики» вопросы. В частности, его спросили: сможет ли «ДНР» стать частью России? На что Пушилин ответил, что было сделано уже много шагов к интеграции с РФ. Главарь непризнанной «республики» подчеркнул, что «ДНР» перешла на российский рубль. Вспомнил главарь террористов и о том, что «республика» синхронизировала свое «законодательство» с российским, также Пушилин отметил, что согласно «Конституции ДНР» русский язык является единственным государственным на территории «республики».

Также Пушилин не мог не отметить масштабную паспортизацию жителей ОРДЛО. Главарь террористов озвучил, что уже около 100 тыс. жителей непризнанной «республики» получили паспорта РФ. По его словам, жители «ДНР», у которых есть паспорт РФ, смогут 1 июля проголосовать за изменения в Конституции РФ.

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