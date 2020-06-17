Переговоры по Донбассу: Кулеба четко обозначил «красные линии» украинской стороны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил «красные линии» Украины в переговорном процессе по Донбассу.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил четыре «красных линии», которые Украина не собирается пересекать в переговорном процессе по Донбассу.

По словам дипломата, первое – это прямой диалог с представителями так называемых «Л/ДНР». На диалоге Киева с представителями Донбасса, как известно, неоднократно настаивали в Кремле. По словам Кулебы, Украина не будет садиться за стол переговоров с представителями ОРДЛО.

Второе – это установление Украиной контроля над границей.

«Мы будем требовать установления контроля над границей и никогда не откажемся от этой идеи», — заявил главный дипломат страны.

Третье – это проведение местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса, только после того, РФ отведет свои войска.

Четвертая «красная линия», по словам дипломата, касается реинтеграции ОРДЛО в состав Украины. По его словам, этот процесс не должен проходить по российскому сценарию.

Напомним, что в Кремле неоднократно заявляли, что Украина «должна» вести прямой диалог с представителями ОРДЛО. Недавно об этом в очередной раз заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелою Меркель.

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