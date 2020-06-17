У Зеленского подготовили новый закон об особом статусе Донбасса: Ермак озвучил важный нюанс

По словам главы ОП Андрея Ермака, Офис президента уже подготовил новый законопроект относительно особого статуса временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Левый берег».

При этом руководитель Офиса президента подчеркнул, что текст документа обсуждается с вынужденными переселенцами, которые отныне участвуют в переговорах ТКГ. Кроме того, Ермак отметил, еще один важный нюанс. В тексте нового законопроекта об особом статусе Донбасса прописана формула Штайнмайера.

Напомним, что в парижском коммюнике, которое было согласовано на встрече «нормандской четверки» в Париже в декабре, 2019 года, есть пункт о том, что Украина должна внести формулу Штайнмайера в закон об особом статусе ОРДЛО.

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