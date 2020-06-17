Власть Зеленского уничтожена — Бутусов

Известный журналист прокомментировал ситуацию с активистом Стерненко. По мнению Бутусова, именно она показала, что на самом деле Владимир Зеленский не имеет никакой власти.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Юрия Бутусова.

Журналист отметил, что как только Стерненко, после заседания в понедельник, решили отправить под домашний арест в Одессу, он сразу же собрал активистов и отправился к дому президента:

«Здесь он кричал «Зелю геть! Они обос….сь!»… И это вместо того, чтобы ехать под конвоем в Одессу и там отбывать домашний арест. Тут же к адвокатам Стерненко примчал председатель суда, чтобы предложить пересмотреть решение, смягчить его — только бы не произошло конфликта».

Эта ситуация, уверен Бутусов, показала то, что власть президента Зеленского полностью уничтожена. Ведь Стерненко доказал, что решения, гарантом которых является сам президент, не имеют никакой ценности:

«Всё просто: у Зеленского есть рейтинг, но нет субъектности в политике. Зеленский имеет власть, но её институты не имеют никакого авторитета… Маленькая часть общества, которая хочет просто справедливости, гораздо сильнее всего государства».

Бутусов подытожил, что чем больше будет Зеленский отрекаться от резонансных дел и делать вид, что он ни причем — тем чаще будут собираться люди возле его дома.

Напомним, ранее Бутусов предположил, что Шмыгаля отправят в отставку.