Шмыгаля могут отправить в отставку: Бутусов рассказал о серьезных проблемах в стране

Известный украинский журналист Юрий Бутусов считает, что Кабинет Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку. По его словам, правительство Шмыгаля, так как и предыдущего премьер-министра Гончарука, не смогло добиться значимых экономических результатов.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Журналист Юрий Бутусов проанализировал последние данные Министерства финансов Украины. Бутусов пришел к выводу, что правительство Дениса Шмыгаля не смогло добиться хотя бы каких-то положительных результатов в экономике.

Журналист отметил, что за последнее время промышленное производство в стране продолжает падать. Кроме того, продолжают падать и доходы украинцев. Бутусов отметил тот факт, что снизилась средняя заработная плата.

Журналист также сравнил доходы в государственный бюджет за май 2020 года и за май 2019 года. Он отметил, что пополнение госбюджета страны значительно сократилось.

«Доходы государственного бюджета в мае 2020 года сократились на 30% по сравнению с маем 2019 года», — пишет журналист.

Таким образом, журналист пришел к выводу, что правительство Шмыгаля не смогло показать эффективных результатов. Более того, представитель СМИ считает, что у нынешнего Кабмина нет своей наработанной экономической стратегии.

Бутусов считает, что Дениса Шмыгаля вместе с другими министрами могут отправить в отставку.

«Судя по цифрам отставка правительства Шмыгаля, также обоснованна как и отставка правительства Гончарука, никаких позитивных изменений в показателях страны нет», — пишет Бутусов.

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