Введение миротворцев в зону конфликта на Донбассе: в МИД Украины сделали заявление

Украина будет внедрять план «Б» по Донбассу, в случае, если реализовать Минские соглашения не удастся. С таким заявление выступил заместитель руководителя МИД Украины Василий Боднар.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Если урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе с помощью Минских соглашений не получится, то Украина может перейти к плану «Б». Таким вероятным сценарием развития событий поделился заместитель руководителя МИД Украины Василий Боднар. Дипломат уточнил, что план «Б» по Донбассу предусматривает введение миротворческой миссии в зону конфликта на Донбассе, но не обязательно. Политик отметил, что эта идея обсуждалась еще несколько лет назад.

«Идея о миротворцах крутилась несколько лет назад, она была поддержана странами-участницами «нормандского формата», кроме РФ», — заявил Боднар.

По словам заместителя руководителя МИД Украины, РФ отклонила предложение Украины, поскольку хотела сделать «заморозку» конфликта на Донбассе.

Также чиновник объяснил, почему на данный момент миротворческие силы не могут присутствовать на Донбассе:

«Давайте честно, у нас уже 6-й год все еще продолжается военная фаза международного российско-украинского конфликта. А миротворцы приходят тогда, когда мир уже установлен».

Как известно, ранее руководитель государства Владимир Зеленский заявлял, что Украина может перейти к плану «Б» по Донбассу, если до 2021 года Минский формат переговоров не поможет урегулировать конфликт на Востоке Украины.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского подготовили новый закон об особом статусе Донбасса.