Дорогой, вас никто не боится — Порошенко обратился к Зеленскому

Пятый президент Украины в зале суда выступил с обращением к Владимиру Зеленскому и отметил, что он ему не враг.

Об этом пишет «НБН«.

«Дорогой мой Владимир Александрович. Никто вам не боится… Ни в этом зале, ни на улице. Никто не боится ваших указаний посадить Порошенко. Я и мои соратники безумно любим Украину, мы с честью относимся к институту президентства. Вы для нас не враг, не бойтесь нас. Но у нас есть общий враг — это Путин».