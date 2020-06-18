Дорогой, вас никто не боится — Порошенко обратился к Зеленскому
Пятый президент Украины в зале суда выступил с обращением к Владимиру Зеленскому и отметил, что он ему не враг.
Об этом пишет «НБН«.
«Дорогой мой Владимир Александрович. Никто вам не боится… Ни в этом зале, ни на улице. Никто не боится ваших указаний посадить Порошенко. Я и мои соратники безумно любим Украину, мы с честью относимся к институту президентства. Вы для нас не враг, не бойтесь нас. Но у нас есть общий враг — это Путин».
Напомним, ранее мы писали, что суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 1 июля.
загрузка...