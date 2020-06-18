Дорогой, вас никто не боится — Порошенко обратился к Зеленскому

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Пятый президент Украины в зале суда выступил с обращением к Владимиру Зеленскому и отметил, что он ему не враг.

Порошенко и Зеленский
Порошенко и Зеленский. Фото — unan.ua

Об этом пишет «НБН«.

«Дорогой мой Владимир Александрович. Никто вам не боится… Ни в этом зале, ни на улице. Никто не боится ваших указаний посадить Порошенко. Я и мои соратники безумно любим Украину, мы с честью относимся к институту президентства. Вы для нас не враг, не бойтесь нас. Но у нас есть общий враг — это Путин».

Напомним, ранее мы писали, что суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 1 июля.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Украинских моряков готовят к отправке на родину – СМИ

Дмитрий Климов

Суд не отрицал присутствие врача Гриба на следующем заседании

Дмитрий Климов

Эксперт считает кандидатуры Гриценко в силовом блоке гибридным реваншем

Дмитрий Климов

Добавить комментарий