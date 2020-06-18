Мера пресечения для Порошенко: трансляция суда

В четверг, 18 июня, состоится суд, на котором будут выбрать меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Прямой».

Заседание должно начаться в 15:15, но под зданием суда уже собралась акция в поддержку Петра Порошенко.

Под Печерским райсудом много активистов, супруга Петра Алексеевича. Подтянулись и однопартийцы пятого президента из «Европейской солидарности».

Отметим, что прокуратура ходатайствует о том, чтобы Петра Порошенко взяли под арест с возможностью внести залог размеров 10 миллионов гривен. Заседание будет делу якобы незаконного назначения Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.

Напомним, ранее мы писали, что 18 июня будут избирать меру пресечения для Петра Порошенко.