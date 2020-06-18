Мы проиграли Украине – сепаратисты «Л/ДНР» признали собственные неудачи на передовой

В рядах гибридной армии оккупантов на оккупированном Донбассе признались в том, что их война на психологическом фронте определенно проиграна. Более того, по их словам, командования сепаратистов вело неправильную воодушевляющую компанию.

Об этой информации сообщил боевик Владлен Татарский в российских соцсетях, передает «НБН».

«Знаете, мы проиграли Украине. Проиграна была психологическая война на фронте…Да, в 2014 мы громили укропов. Образ ополченца не страдал. А что в это время делали Гиви и Моторола? Эти харизматичные расп***и – что они делали?! То же самое касается интеллигентного Стрелкова или того же Скифа, Мозговой…Даже казаки демонстрировали, что война – это типо праздник. У украинцев такого не было. Смешно же…», — сообщил он в самом начале.

После этого Татарский напомнил, что после своеобразной «показушности» и несерьезности со стороны высшего руководства начались повседневные скучные сводки.

«Вышестоящие чины решили, что нужны людям эти скучнейшие отчеты с фейками. А нужно вести настоящую психологическую войну, которую мы проиграли. Кто же все эти люди, решающие за нас? Нет ли в таких действиях преступления?», — сообщил оккупант в конце.

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