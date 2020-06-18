Я ищу новую работу – Гиркин сообщил о фатальных провалах в своей карьере

Бывший оккупант Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил о том, что его уволили с рабочего места. Причиной тому, по его словам, послужило его политическая деятельность, из-за которой фирма не может рисковать собственной репутацией.

Об этой информации сообщил сам Гиркин на своей страничке «Вконтакте», передает «НБН».

«Я ищу новую работу. Во всяком случае, начинаю ее искать. На этой мне (учитывая все уважение) сказали, что не могут ради меня одного рисковать собственной фирмой и людьми (речь идет о сотнях сотрудников). Сказали, что, увы, больше не могут этого делать», — написал он.

При этом неизвестно где точно работал Гиркин. На его странице написано только одно место работы – ФСБ Российской Федерации. О других бывший сепаратист вообще ничего не сказал. Поэтому вопрос о фирме, на которой работал Гиркин все еще остается открытым.

Стоит отметить, что с недавних пор экс-боевик «Л/ДНР» еще и закрыл комментарии на своей странице, чем ограничил возможность людям высказывать свои мнения.

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