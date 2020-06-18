Сбежать не удалось: депутаты не поддержали уход Вакарчука из парламента

Не так давно Святослав Вакарчук заявил, что хочет сложить депутатские полномочия. Но, отказаться от депутатства оказалась не так просто, ведь коллеги Вакарчука в парламенте не стали поддерживать его уход.

Об этом передает «НБН«.

На сегодняшнем заседании Верховной Рады состоялось голосования за досрочное сложение депутатских полномочий нардепа от «Голоса» и певца Святослава Вакарчука.

О своем желании завершить политическую карьеру Вакарчук заявил на прошлой неделе… Но вот депутатам такая идея не понравилась и они не проголосовали за уход Вакарчука.

Точнее проголосовало всего 175 народных избранников из 226 необходимых.

Напомним, ранее мы писали, что в Раде не поддерживают уход Вакарчука.