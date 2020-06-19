Националисты объявили войну Шарию: по всей Украине начались массовые беспорядки

Стало известно о том, что в Украине представители разных националистических организаций начали нападать на офисы партии Шария. Более того, радикалы даже нападают на людей, у которых есть символика блогера.

Об этой информации сообщил Анатолий Шарий в своем Telegram-канале, сославшийся на пост «Легитимного», передает «НБН».

«По всей Украине начались нападения на офисы Шария. Из-за своих действий радикалы буквально пиарят своего врага. Его рейтинг в Центре и на Юго-Востоке страны может скоро значительно вырасти», — сообщили в Телеграм-канале.

После этого было сказано о том, что источник в МВД раскрыл информацию о состоянии националистов. Он сообщил, что они были очень злыми после «деркзого» митинга партии Шария в столице Украины.

«Сейчас уже готовятся серии нападений на все офисы Шария в Украине. Однако из-за этого сейчас уже сложно не замечать партию Шария. Она крепко входит в лоно украинской повестки. Ее будут «мочить» с разных сторон позже, это точно», — подытожил источник.

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