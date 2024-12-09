Министр в интервью изданию «РБК-Украина» заявил, что необходимо внести изменения в украинское законодательство, которые позволят правоохранителям принудительно эвакуировать юных граждан нашей страны из зоны боевых действий.

По его словам, законодательные изменения нужны для защиты жизни детей, которые находятся под угрозой в опасных регионах, информирует «НБН».

Он отметил, что эвакуация маленьких украинцев не может быть предметом обсуждения, напомнив, что ответственность за них несут не только их родители, но и государство. Глава МВД подчеркнул, что, если дети остаются в зоне боевых действий, правительство также берет на себя ответственность за то, что подвергает их опасности.

Напомним, что механизм принудительной эвакуации юных граждан Кабмин утвердил еще в начале прошлого года. Власти пошли на такой шаг, поскольку маленькие украинцы не могут сами обеспечить свою безопасность. Отказ родителей вывозить детей из зоны боевых действий расценивают как угрозу их жизни.

Как сообщалось, омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал количество детей, которых Украина вернула из РФ.