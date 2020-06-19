Это уже православный «Хамас» — блогер Данильченко высмеял Парад Победы в Донецке

На оккупированных территориях Донецка и Луганска так называемые «власти» решили провести Парад Победы, и уже начали его репетиции. Помимо странной униформы, людей заинтересовало и то, почему сепаратисты решили вывести детей на улицы во время пандемии COVID-19.

Об этой информации сообщил блогер Кирилл Данильченко в своем «Фейсбуке», передает «НБН».

«Это уже православный «Хамас», который водит на параде коробками детей из юношеской армии по захваченному Донецку. Целых семь лет и обычные дети, которым бы сейчас играть на футбольном поле, праздновать выпускной или увлекаться музыкой. А они уже полностью окунулись в дедывоевание вместе с коробками на параде. Это теплая и приятная Северная Корея», — написал блогер.

На этом фоне известно, что Денис Пушилин хочет задействовать в данном «торжестве» целых 2,5 тысяч человек. В соцсетях говорят о том, что такой поступок может погубить сотни жизней, поскольку по всему миру сейчас бушует коронавирус, и Донецк не исключение.

Православный "Хамас" водит на параде коробками детей из юнармии по Донецку. 7 лет и обычные дети, которые футбол,… Gepostet von Кирилл Данильченко am Donnerstag, 18. Juni 2020

Пользователи соцсетей тоже высказали свои мнения. Они были возмущены тем, насколько жестоко ведут себя оккупанты по отношению к детям.

Напомним, вы Украина – пенсионер из «ДНР» мощным заявлением поставил на место оккупантов.