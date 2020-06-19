Отставка Шмыгаля: Мартыненко назвал условие, при котором премьер-министр будет вынужден покинуть свой пост

Политика
Ольга Гергелюк0
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Премьер-министр Денис Шмыгаль уйдет в отставку, как только об этом самого Шмыгаля попросит президент Украины Владимир Зеленский. Таким мнением поделился известный журналист Александр Мартыненко.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото — rubryka.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka. 

Журналист Александр Мартыненко прокомментировал то, что вчера, 18 июня, Верховная Рада Украины не поддержала Программу правительства Шмыгаля. Ведь это значит, что у правительства нет годового иммунитета. По словам Мартыненка, это свидетельствует о серьезных проблемах внутри президентской партии «Слуга народа».

«Провал голосования за Программу правительства еще раз подтвердил проблемы внутри «Слуги народа». Это же ваше правительство, вы его сформировали, там нет чужих людей», — заявил Мартыненко.

Журналист не исключает, что главу правительства Шмыгаля могут отправить в отставку. Мартыненко считает, что последнее слово будет за президентом Зеленским.

«Представляя портрет Шмыгаля,  я с ним виделся и разговаривал, я вам скажу: если Владимир Александрович попросит его уйти в отставку – он уйдет», — считает журналист.

Напомним, вчера, 18 июня,  в Верховной Раде народные депутаты не поддержали Программу правительства Дениса Шмыгаля. Таким образом, Кабмин Шмыгаля не получил годовой иммунитет, а значит народные избранники могут досрочно отправить правительство в отставку.

Ранее мы сообщали, что после провала в Раде Программы правительства, волонтер Мирослав Гай заявил, что «Украину ждут бурные события». 

 

 


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