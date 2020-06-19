Отставка Шмыгаля: Мартыненко назвал условие, при котором премьер-министр будет вынужден покинуть свой пост

Премьер-министр Денис Шмыгаль уйдет в отставку, как только об этом самого Шмыгаля попросит президент Украины Владимир Зеленский. Таким мнением поделился известный журналист Александр Мартыненко.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Журналист Александр Мартыненко прокомментировал то, что вчера, 18 июня, Верховная Рада Украины не поддержала Программу правительства Шмыгаля. Ведь это значит, что у правительства нет годового иммунитета. По словам Мартыненка, это свидетельствует о серьезных проблемах внутри президентской партии «Слуга народа».

«Провал голосования за Программу правительства еще раз подтвердил проблемы внутри «Слуги народа». Это же ваше правительство, вы его сформировали, там нет чужих людей», — заявил Мартыненко.

Журналист не исключает, что главу правительства Шмыгаля могут отправить в отставку. Мартыненко считает, что последнее слово будет за президентом Зеленским.

«Представляя портрет Шмыгаля, я с ним виделся и разговаривал, я вам скажу: если Владимир Александрович попросит его уйти в отставку – он уйдет», — считает журналист.

Напомним, вчера, 18 июня, в Верховной Раде народные депутаты не поддержали Программу правительства Дениса Шмыгаля. Таким образом, Кабмин Шмыгаля не получил годовой иммунитет, а значит народные избранники могут досрочно отправить правительство в отставку.

Ранее мы сообщали, что после провала в Раде Программы правительства, волонтер Мирослав Гай заявил, что «Украину ждут бурные события».