В июле Украину, с официальным визитом, посетит президент Швейцарии
Точной даты, когда Симонетта Соммаруги посетит Украину нет, но в Офисе президента отметили, что визит готовится на следующий месяц.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОПУ.
Здесь сообщают, что в пятницу, 19 июня, состоялся телефонный разговор между Игорем Жовквой и Теренесом Биллетером — замглавы Офиса президента и руководителем службы дипломатических советников президента Швейцарии соответственно.
Представители Украины и Швейцарской конфедерации обсудили вопрос борьбы с пандемией коронавируса. В частности, Теренес Биллетер, от имени президента Швейцарии, выразил поддержку первой леди Украины Елене Зеленской, которая заболела COVID-19.
Также, стороны обсудили подготовку официального визита Симонетты Соммаруги в Украину уже в следующем месяце.
Помимо этого Жовква и Биллетер задели тему сотрудничества между Украиной и Швейцарией.
Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко ждет Зеленского с официальном визитом в Беларуси.