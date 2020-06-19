В июле Украину, с официальным визитом, посетит президент Швейцарии

Точной даты, когда Симонетта Соммаруги посетит Украину нет, но в Офисе президента отметили, что визит готовится на следующий месяц.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОПУ.

Здесь сообщают, что в пятницу, 19 июня, состоялся телефонный разговор между Игорем Жовквой и Теренесом Биллетером — замглавы Офиса президента и руководителем службы дипломатических советников президента Швейцарии соответственно.

Представители Украины и Швейцарской конфедерации обсудили вопрос борьбы с пандемией коронавируса. В частности, Теренес Биллетер, от имени президента Швейцарии, выразил поддержку первой леди Украины Елене Зеленской, которая заболела COVID-19.

Также, стороны обсудили подготовку официального визита Симонетты Соммаруги в Украину уже в следующем месяце.

Помимо этого Жовква и Биллетер задели тему сотрудничества между Украиной и Швейцарией.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко ждет Зеленского с официальном визитом в Беларуси.