Вы Украина! – пенсионер из «ДНР» мощным заявлением поставил на место оккупантов

Стало известно о смелом поступке пожилого мужчины, который проживает в Донецке. Он заявил контролеру и всем окружающим людям, что они в данный момент живут в Украине, а не в так называемой «ДНР».

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на авторский блог, передает «НБН».

Отмечается, что история началась с диалога между контролером в общественном транспорте, а также пенсионером. Контролер подошла к пенсионеру, попросил его предъявить проездной талон. Пенсионер ответил, что ему 80 лет, и он не собирается платить. Тем не менее она сообщила ему, что в «республике» уже как 3 месяца актуален «указ», предусматривающий отмену бесплатного проезда для пенсионеров.

Затем, когда пенсионер посмотрел на указ, он потребовал, чтобы ему показали украинский аналог документа. На этот счет контролер начала объяснять пожилому мужчине, что якобы никакой Украины на территории «ДНР» нет.

«Вот когда вас признают другие, тогда и называйтесь «ДНР»! Вы – Украина!», — мощно ответил ей пожилой житель Донецка.

Неизвестно, к сожалению, что случилось потом с пенсионером. Однако в украинском обществе уже успели оценить смелый поступок пожилого мужчины.

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