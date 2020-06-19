Порошенко довел людей до слез: заявление экс-президента разошлось в соцсетях (видео)

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к своим сторонникам с трогательной речью. Он сообщил о том, что не спал целых 3 ночи. И причина тому, по его словам, совсем не суд над ним, а потеря его отца.

Об этой информации сообщил сам Порошенко на своем «Фейсбуке», передает «НБН».

Отмечается, что экс-президент целых 3 ночи находился у гроба своего отца, что скончался накануне. Порошенко обратился к своим сторонникам, рассказав им о том, как отец учил его любить свою страну, оберегая ее ценности и культуру.

«Я благодарю всех тех, кто был рядом со мной в это непростое время. Оно было очень тяжелым для моей семьи, и лично для меня. Были сотни звонков, а также сообщений в соцсетях. Моему отцу отдавали дань уважения», — сообщил он.

В конце своей речи экс-президент попросил небезразличных людей помолиться за своего отца, который, по словам Порошенко, был фантастическим человеком.

В течение видеоролика можно заметить, как некоторые люди не могли сдерживать эмоции и начинали плакать.

Тату, сьогодні оплески багатотисячної акції на Михайлівській площі — для тебе. Спочивай з миром… Я вже третю ніч не сплю і не тому, що я їх боюсь… Ми їх не боїмося. А тому що цю ніч я провів біля труни свого батька.Саме він навчив мене любити Україну так, як я її люблю.Саме він сказав, що ми маємо боронити і захищати нашу державу.Я щиро вдячний усім, хто останні три дні та три ночі, які були дуже важкими для моєї родини та для мене особисто, сотнями дзвінків, повідомленнями в соцмережах, смс продемонстрували надпотужну підтримку, а також шану і повагу до мого батька та України. Я прошу і зараз: хто як вміє, сьогодні і завтра помоліться за мого батька. Він був фантастичною людиною. Тату, сьогодні оплески багатотисячної акції на Михайлівській площі — для тебе. Спочивай з миром… Gepostet von Петро Порошенко am Donnerstag, 18. Juni 2020

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