Российский писатель и террорист Захар Прилепин заявил, что оккупированные территории Донбасса готовы воссоединиться с Украиной только на условиях так называемых «Л/ДНР». По словам писателя, который воевал на стороне НВФ «ДНР», это Украина должна «присоединиться» к Донбассу.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Российский писатель-террорист в ультимативной форме заявил, что «воссоединение» Донбасса и Украины возможно только на условиях боевиков так называемых «Л/ДНР». По словам пропагандиста, это Украина должна «присоединиться» к Донбассу. Боевик заявил, что в этом вопросе не может быть никаких альтернатив.

«На Донбассе это называется так: «Мы готовы присоединить Украину к Донбассу». На этих условиях возможно воссоединение», — заявил Прилепин.

Кроме того, писатель-террорист добавил, что Киев должен пересмотреть свою идеологию и свое отношение к русскому языку на оккупированных территориях. По словам боевика, только после этого можно говорить о «воссоединении».

«Если Украина готова с этим согласиться, то они готовы воссоединяться», — заявил Прилепин.

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