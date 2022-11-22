Рупоры путинского режима открыто заявляют, что Москва хочет втянуть Киев в переговоры лишь для того, чтобы российские оккупанты получили возможность для перегруппировки войск и боевые действия закончились позже, несмотря на любые мирные договоры с Украиной, информирует «НБН».

В частности, в эфире ток-шоу Ольги Скабеевой «60 минут» пропагандист Захар Прилепин открыто рассказал о планах Кремля, который продвигает «Минск-3». По его мнению, намерения Москвы прозрачны и очевидны, поэтому бессмысленно скрывать их. Соответствующий фрагмент эфира опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

Комментируя серию военных провалов армии Путина на фронте и ракетные атаки ВС РФ на объекты критической инфраструктуры Украины, Прилепин признал, что России не хватает наступательного потенциала. Поэтому страна-агрессор терроризирует украинцев, чтобы они вынудили власти к переговорному процессу на условиях Кремля.

Пропагандист добавил, что он поддерживает смену политической системы в Киеве. В то же время Скабеева отметила, что Зеленский врял ди будет прерывать успешную военную кампанию Украины для диалога с государством-террористом.

Отметим, что на фоне военных неудач россиян в Украине вспыхнул скандал в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева.