Провал проекта «Новороссия»: Царев признался, почему не получилось реализовать план Кремля

Экс-народный депутат Украины, сепаратист Олег Царев заявил, что РФ сама остановила реализацию так называемого проекта «Новороссия».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Экс-регионал, сепаратист Олег Царев заявил, что кремлевский проект «Новороссия» провалился не потому, что не было поддержки среди населения юго-востока Украины, а потому, что, по его словам, Москва сама остановила реализацию данного проекта.

«К сожалению, у нас не получилось не из-за пассивности людей. Нас остановили из Москвы», — признался Царев.

Напомним, что бывший «регионал» Олег Царев в 2014 поддержал боевиков так называемых «Л/ДНР»и сбежал в Россию. Известный, тем, что являлся сторонником кремлевского проекта «Новороссия». На данный момент сепаратист находится в розыске. В Украине обвиняется в государственной измене и призывам к сепаратизму.

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