Сколько украинцев поддерживают автономию ОРДЛО в составе Украины: соцопрос показал неожиданный результат

Центр «Социальный мониторинг» решил выяснить, сколько украинцев поддерживают предоставление оккупированным территориям Донбасса автономии в составе Украины. Как выяснилось, значительная часть респондентов (44,6%) поддерживает широкие права ОРДЛО в составе Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинские Новости».

Участникам социального опроса задали вопрос: готовы ли они поддержать предоставление автономии оккупированным территориям Донбасса, ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

44,6% среди, тех, кто принял участие в социологическом опросе, заявили, что они поддерживают предоставление оккупированным территориям Донбасса автономию в составе Украины. Среди них 18,9% уверенны в своем ответе, а 25,7% скорее поддержали бы, чем нет.

Среди тех, кто принял участие в соцопросе, 19,2% заявили, что скорее не поддержали бы автономию Донбасса, а вот 18,1% категорично ответили, что «нет» — никакой автономии для ОРДЛО. Еще столько же людей затруднились с ответом.

Разделились мнения украинцев и по поводу Минских соглашений. Большинство из опрошенных (45,4%) считают, что Украина должна выполнять «Минск-2», а вот 23,5% респондентов оказались противниками Минских соглашений. Этот процент опрошенных считает, что Украине все-таки будет лучше отказаться от «Минска-2».

Ранее мы сообщали, что народный депутат Муса Магомедов рассказал о ситуации на КПВВ «Еленовка».