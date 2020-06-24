Авторитет Путина сузился до щели: Портников

Каков реальный вес президента РФ и чего он стоит, показал парад в Москве, который Путин с особой помпезностью готовил почти два месяца.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Как ни старался глава Кремля, как не рассыпался в приглашениях к лидерам иностранных государств, а те его проигнорировали.

По мнению журналиста и телеведущего Виталия Портникова, количество иностранных гостей, посетивших мероприятие показало реальный вес и авторитет Путина на международной арене.

По словам Портникова, российский президент считал себя влиятельным политиком и рассчитывал на большое число зарубежных гостей, однако все они отказались принять участие в параде. Мало того, даже не все главы постсоветских республик прибыли на мероприятие. Приехали только те, кто не мог отказать. Президент Туркменистана заявил, что готовится ко дню рождения, а Премьер-министр Армении и глава Азербайджана открыто заявили, что опасаются заразиться коронавирусом.

Как констатировал Портников, парад продемонстрировал реальный геополитический вес главы Кремля.

«Международный авторитет сузился до щели», — написал он на своем канале в Telegram.

Ранее сообщалось о том, что Путина уберут свои, названы фамилии врагов президента РФ.