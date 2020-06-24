Отвернутся все – журналист Мартыненко рассказал, что может привести к окончательной потере доверия украинцев к Зеленскому

Политика
Ольга Гергелюк0
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Глава государства Владимир Зеленский до сих пор не прояснил украинцам, по какому курсу он собирается вести страну. Именно, это, по словам генерального директора «Интерфакс-Украина», журналиста Александра Мартыненко, является одной из причин, по которой значительно упал рейтинг президента.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — dw.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на эфир радио «НВ». 

По словам известного журналиста Александра Мартыненко, украинцы хотят определенности. А у президента Украины Владимира Зеленского нет четкой стратегии, куда должна двигаться страна. По словам журналиста, президент и его команда заняты только тем, что «разгребают текущие проблемы», которых по его словам, хватает. Но о глобальной стратегии для страны, по его словам, никто не думает.

«Никто реально о стратегии не думает. У нашей власти уровень стратегического планирования – до конца текущей недели. Потом приходит понедельник, проходит совещание, где определяется новый уровень стратегии – до пятницы», — заявил журналист.

Журналист считает, что  глава государства и его команда должны четко обозначить, куда двигается страна, иначе, по словам Мартыненко, Зеленский окончательно потеряет поддержку украинцев.

«Если не будет никакой позиции, то отвернутся все», — заявил Мартыненко.

Ранее мы сообщали, что Гордон рассказал, на какой отчаянный шаг может пойти Зеленский. 


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