Отвернутся все – журналист Мартыненко рассказал, что может привести к окончательной потере доверия украинцев к Зеленскому

Глава государства Владимир Зеленский до сих пор не прояснил украинцам, по какому курсу он собирается вести страну. Именно, это, по словам генерального директора «Интерфакс-Украина», журналиста Александра Мартыненко, является одной из причин, по которой значительно упал рейтинг президента.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на эфир радио «НВ».

По словам известного журналиста Александра Мартыненко, украинцы хотят определенности. А у президента Украины Владимира Зеленского нет четкой стратегии, куда должна двигаться страна. По словам журналиста, президент и его команда заняты только тем, что «разгребают текущие проблемы», которых по его словам, хватает. Но о глобальной стратегии для страны, по его словам, никто не думает.

«Никто реально о стратегии не думает. У нашей власти уровень стратегического планирования – до конца текущей недели. Потом приходит понедельник, проходит совещание, где определяется новый уровень стратегии – до пятницы», — заявил журналист.

Журналист считает, что глава государства и его команда должны четко обозначить, куда двигается страна, иначе, по словам Мартыненко, Зеленский окончательно потеряет поддержку украинцев.

«Если не будет никакой позиции, то отвернутся все», — заявил Мартыненко.

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