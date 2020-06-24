После высказываний о «детях низкого качества»: источник сообщил, что Зеленский потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия

После скандальных высказываний народного депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой, президент Владимир Зеленский попросил политика сложить с себя полномочия главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Данной информацией располагает информационный ресурс «Резидент».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Резидент».

Как известно, народная избранница от «Слуги народа», глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что «в бедных семьях рождаются дети низкого качества». По информации ресурса «Резидент», на высказывания народного депутата уже отреагировал глава государства Владимир Зеленский.

Ресурс со ссылкой на источник в Офисе президента пишет, что президент потребовал, чтобы Третьякова извинилась и при этом подчеркнула, что она выразила свою персональную позицию. Кроме того, по информации автора публикации, глава государства потребовал от представительницы «Слуг» сложить с себя полномочия главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Напомним, ранее мы сообщали, что народный депутат Третьякова резко высказалась о малообеспеченных украинских семьях.