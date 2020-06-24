Саакашвили предрек распад Украины: экс-президент Грузии о настоящей роли Зеленского (видео)

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ сообщил о том, чем чревата скорая отставка действующего президента Украины. Михаил Саакашвили рассказал, что Владимир Зеленский – это человек, который умело руководит страной, а его отставка принесет одни проблемы.

Об этой информации сообщил портал «Хвиля», передает «НБН».

«Для чего прямо сейчас Зеленскому уходить со своего поста. Это будет совсем плохо для Украины. У Зеленского есть главная, настоящая роль – он руководитель страны. Нельзя просто рубануть, и отсеять его. Ничем хорошим это не закончится. Например, Украина может попросту распасться», — сообщил Саакашвили.

После этого бывший президент Грузии сообщил о том, что, несмотря на ряд достоинств, у Зеленского есть и ошибки, которые он совершает.

«Самая главная ошибка Зеленского заключается в том, что он реально думал, будто с Путиным можно договориться. Однако ты не в состоянии заплатить ту цену, которую навешивает президент РФ. Владимир Путин – это не тот человек, с которым можно легко решить вопросы. Зеленский, полагаю, это уже понял», — подытожил Саакашвили.

Напомним, Зеленский готовится к полномасштабной войне – эксперт Князев о новых законопроектах президента.