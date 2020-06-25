Макрон проведет переговоры с Путиным по видеосвязи: лидеры Франции и России будут говорить об Украине
Эммануэль Макрон и Владимир Путин пообщаются в ближайшую пятницу, 26 июня. Главы двух государств обсудят вопрос мировой безопасности, в частности, ситуации в Украине, Ливии и Иране.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.
Как отметили в Елисейском дворце, сейчас просто необходим хоть какой-то прогресс в кризисных ситуациях, особенно в Украине.
Также сообщается, что Макрон просит страны Европы пересмотреть отношения с РФ ведь по его словам, в последние годы они были не очень удачными.
Напомним, ранее мы писали, что Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе.
загрузка...