Макрон проведет переговоры с Путиным по видеосвязи: лидеры Франции и России будут говорить об Украине

Политика
Христина Качоровська0
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Эммануэль Макрон и Владимир Путин пообщаются в ближайшую пятницу, 26 июня. Главы двух государств обсудят вопрос мировой безопасности, в частности, ситуации в Украине, Ливии и Иране.

Макрон и Путин
Макрон и Путин. Фото — rt.com

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

Как отметили в Елисейском дворце, сейчас просто необходим хоть какой-то прогресс в кризисных ситуациях, особенно в Украине.

Также сообщается, что Макрон просит страны Европы пересмотреть отношения с РФ ведь по его словам, в последние годы они были не очень удачными.

Напомним, ранее мы писали, что Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе.


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