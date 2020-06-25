Запущен процесс уничтожения Украины – в «ОПЗЖ» призвали срочно дать отпор агрессору

На сайте партии «ОПЗЖ» появилась запись с призывом народного депутата Ильи Кивы дать отпор агрессору, который «пытается превратить Украину в колонию». Кива выразил мнение, что радикально настроенные националисты являются агрессивной силой по отношению к самой Украине.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на сайт партии «ОПЗЖ».

Кива заявил, что агрессивные акции и откровенные нападения на мирных украинцев со стороны праворадикальных и националистических группировок – это элемент плана по превращение Украины в колонию.

«Уже сейчас реализовывается план по уничтожению Украины. Мы видим когорту агрессивных националистов, которые нападают на украинцев. Радикалы фактически готовы убивать наших соотечественников и устраивать расстрелы прямо на улице. Эти агрессоры входят в конкретные организации, такие как «Нацкорпус». Они добывают средства запугивая мелких бизнесменов и занимаясь рэкетом», — заявил Кива.

Он уверен, что народ Украины и ее власть должны противодействовать агрессивным акциям.

«Агрессорам нужно дать отпор, и мы готовы встать на защиту Украины», — подытожил Кива.

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